Primul esec pentru Flavius Stoican!

CS Mioveni a ratat sansa de a parasi ultimele doua locuri direct retrogradabile dupa ce a fost invinsa cu 0-1, in confruntarea de luni seara, de pe propriul teren, cu Universitatea Cluj, din etapa a 10-a a Superligii. Acesta a fost primul esec pentru antrenorul Flavius Stoican pe banca tehnica a gruparii galben-verde.Unicul gol al partidei a fost marcat in minutul 36 de Ely Fernandes, in urma unei greseli a apararii argesene. Romario Pires l-a servit excelent pe Ely Fernandes, iar atacantul a ... citeste toata stirea