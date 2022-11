Primul meci, prima victorie pentru Croitoru!

FC Arges a reintrat din nou in cartile play-off-ului dupa ce a reusit sa se impuna cu 1-0, in confruntarea de duminica seara, din deplasare, de la Arad, cu UTA.Aradenii au inceput bine partida si au ratat cateva Dobrescu si Benga. Argesul a cerut penalty in minutul 14 dupa o cadere in careu a lui Arnold Garita, insa centralul Gaman nu a dat nimic. FC Arges a deschis scorul in minutul 27 prin Arnold Garita, in urma unei faze care i-a pierdut pe drum pe fundasii gazdelor. Imediat dupa pauza, ... citeste toata stirea