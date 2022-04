Primul minor de 14 ani, judecat pentru violenta!

La 14 ani, un baiat din Pitesti a devenit primul minor de varsta lui, judecat pentru fapte comise cu violenta. Baiatul, elev in clasa VIII-a la o scoala din Pitesti, este acuzat ca a lovit cu pumnul un minor de aceeasi varsta, iar in urma loviturii victima a ramas prabusita la pamant. Scenele violente au fost filmate de prietenii agresorului fiind postate pe grupuri de WhatsApp ale elevilor.Imagini socante au ajuns in spatiul public dupa ce un minor a fost agresat intr-un parc din cartierul ... citeste toata stirea