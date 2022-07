Principalele schimbari din Codul Fiscal

Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat proiectul de OUG care modifica mai multe dintre prevederile Codului Fiscal. In mare, sunt schimbarile despre care s-a vorbit in ultima perioada, mai precis cresteri de taxe si impozite.Astfel, firmele si persoanele fizice din Romania vor plati un impozit pe dividende majorat substantial, de la 5% la 8%. Conform economica.net, bauturile racoritoare se vor scumpi, cel mai probabil, in conditiile in care producatorii de bauturi nu vor mai beneficia ... citeste toata stirea