Joi, politistii Sectiei de Politie Rurala Bascov au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, privind savarsirea infractiunii de conducere sub influenta alcoolului.Din cercetari s-a stabilit ca in ziua de 20 noiembrie, in jurul orei 15:00, politistii Sectiei de Politie Rurala Bascov l-au depistat in trafic pe Adrian T., de 51 de ani, din Maracineni care conducea un autoturism pe raza comunei Budeasa, in timp ce se afla sub ... citeste toata stirea