In noaptea de 05 spre 06 septembrie a.c., in jurul orei 02:30, politistii Serviciului Rutier Arges au depistat un barbat de 29 de ani, din Merisani, care a fost implicat intr-un eveniment rutier din care au rezultat doar pagube materiale. M.D.Cel in cauza a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o valoare mult peste limita de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care acesta a fost condus la o unitate medicala, unde barbatul a refuzat recoltarea probelor biologice.Din ... citeste toata stirea