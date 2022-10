Prins beat la volan de doua ori, intr-o zi!

Valentin C., de 51 de ani, din Costesti a reusit performanta ca la distanta de cateva ore sa fie prins de doua ori conducand beat masina. S-a ales cu doua dosare penale si a ajuns in arest.Politistii din cadrul Politiei Orasului Costesti, l-au oprit in trafic pe Valentin V. luni, in jurul orei 17.00. Si-au dat seama ca este beat si l-au pus sa sufle in etilotest. Aparatul indica o valoare de 1,44 mg/l alcool pur in aerul expirat. L-au dus pe sofer la spital unde i-au fost recoltate probe de ... citeste toata stirea