Prins drogat la volan!

O campanie intensiva a fost demarata la nivelul intregii tari privind depistarea soferilor care conduc sub efectul drogurilor. Astfel, politistii rutieri nu mai folosesc doar etilotestul acolo unde au indicii ca cel de la volan a consuma...ceva, ci si drug testul. Un tanar, in varsta de 26 de ani, a fost depistat in timp ce conducea masina fiind sub influenta a doua droguri, nu unul!Duminica, politistii din cadrul Biroului Rutier Campulung erau in timpul unei actiuni despre care am facut ... citeste toata stirea