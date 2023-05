In ziua de 29 aprilie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Pitesti au depistat, in trafic, un barbat de 61 de ani, din Pitesti, care conducea un autoturism, pe strada Trivale din Pitesti, in timp ce se afla sub influenta alcoolului.In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare mai mare decat limita de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care cel in cauza a fost condus la o unitate medicala, pentru recoltarea de probe biologice de sange, in vederea ... citeste toata stirea