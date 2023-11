In ziua de 23 noiembrie a.c.,politistii Serviciului Rutier Argesau depistat un barbat de 63 de ani, din Maracineni, care conduicea un autoturism pe DN 73, pe raza localitatii de domiciliu, iar din verificarile efectuate in bazele de date ale Politiei Romane s-a stabilit ca cel in cauza figureaza cu permisul de conducere anulat.In cauza a fost intocmit dosar penal conform art. 335 din Codul Penal, iar verificarile continua, pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care fapta a fost ... citeste toata stirea