In ziua de 29 iunie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges au depistat un barbat de 32 de ani, din Darmanesti, care conducea un autoturism, pe DN 73, in localitatea Maracineni, avand dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat.Ca urmare a celor constatate, in cauza a fost intocmit dosar penal conform art. 335 din Codul Penal.#Sub influenta alcooluluiIn ziua de 29 iunie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges au depistat un tanar de 24 de ani, din ... citeste toata stirea