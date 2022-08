Proaspat furata, a amanetat tableta!

Un pitestean a fost retinut pe baza de ordonanta pentru 24 de ore, fiind acuzat de furt calificat. Barbatul, in varsta de 32 de ani, a mers intr-un magazin de produse electronice si electrocasnice si a sustras o tableta. La scurt timp a amanetat-o!Magazinul de produse electrice, electronice si electrocasnice este situat in centrul municipiului Pitesti. Stefan M., de 32 de ani, din Pitesti s-a dus pe data de 29 iulie in unitate si, pozand in client, s-a uitat la mai multe produse expuse. La un ... citeste toata stirea