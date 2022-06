Profesoara din Pitesti cu doctorat in Canada, singura romanca selectata la un festival de teatru din America

Profesoara de engleza la Universitatea din Pitesti si scriitoare, Ioana Cosma a avut recent o piesa de teatru selectata la un festival de proful din America, la The Jersey City Theater Center. La festival au fost prezentate 10 piese de teatru scrise de autori din Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Slovenia si Romania. Iar singura piesa de teatru din Romania a fost "The Men from the Mechanical Age", scrisa de catre Ioana Cosma. Un detaliu interesant este acela ca pana acum Ioana Cosma si-a ... citeste toata stirea