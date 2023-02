Profesor amenintat cu moartea de un elev!

Un elev in clasa a XII-a de la Liceu Tehnologic Marcineni, a ajuns in arest dupa ce si-a amenintat profesorul de matematica cu moartea. Tanarul a fost eliberat vineri si va fi cercetat in stare de libertate. Cadrele didactice din liceu spun ca elevul este unul cu probleme, venit in clasa a VI- a la Liceul Tehnologic Maracineni care a avut de-a lungul anului consiliere psihologica. Acesta a facut inot de performanta si este foarte bine dezvoltat. M.S.Incidentul cu profesorul de matematica a ... citeste toata stirea