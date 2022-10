Profesori din Mioveni, vizita in Moldova

Un grup de profesori din Mioveni se afla in aceste zile intr-un schimb de experienta la Magdacesti - Republica Moldova, localitate cu care orasul constructorului auto este infratit.Grupul de cadre didactice este format din 12 profesori, care a venit la Magdacesti pentru un schimb de experienta si practici noi in domeniul didactic. Reprezentantii din Mioveni au vizitat in prima zi Gradinita Floricica si Liceul Teoretic Magdacesti, vizita fiind un bun mijloc de transfer a bunelor practici de ... citeste toata stirea