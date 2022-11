Programul complet al Cupei Mondiale - Qatar 2022

La sfarsitul acestei saptamani va incepe Campionatului Mondial de Fotbal 2022 din Qatar, competitie care se va desfasura in perioada 20 noiembrie - 18 decembrie. Cele mai bune 32 de echipe din lume, impartite in 8 grupe de cate patru, se vor bate pentru castigarea trofeului si premiile puse in joc de FIFA.Programul competitiei din Qatar incepe cu partida de deschidere, programata pe 20 noiembrie, intre tara gazda, Qatar, si Ecuador. Marea finala este programata sa se dispute pe 18 decembrie. ... citeste toata stirea