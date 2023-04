SC Salubritate 2000 S.A face un anunt in atentia abonatilor casnici din municipiul Pitesti:Luni, 1 mai, activitatea de colectare a deseurilor, in municipiul Pitesti, se va desfasura conform graficelor specifice zilelor normale de lucru.Operatorul Salubritate 2000 S.A. recomanda utilizatorilor serviciului de salubrizare ca, in cazul in care luni este zi de colectare, sa fie asigurat accesul personalului serviciului de salubrizare la recipientele de colectare.Colectarea separata a deseurilor ... citeste toata stirea