Programul de prevenire a cancerului colorectal se extinde in Mioveni si Curtea de Arges. "Sa ceara testarea, ca sa putem preveni cat mai mult, in loc sa tratam"

Programul de prevenire a cancerului colorectal, derulat prin proiectul cu finantare europeana ROCCAS II - Sud-Muntenia se extinde si in Mioveni si Curtea de Arges. Proiectul "Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale - ROCCAS II - Sud-Muntenia", derulat in cadrul Programului Operational Capital Uman in baza unui acord cu Institutul Clinic Fundeni si Fundatia Renasterea, ajunge si in ... citeste toata stirea