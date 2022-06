Programul "Primul Ghizdan" continua si in Arges!

In urma cu cateva zile, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Judetean Arges. La sedinta au participat si studentii aflati in practica la Consiliu, studenti in anul II la Facultatea de Administratie Publica, Universitatea Pitesti.In cadrul sedintei s-a decis acordarea pachetului de rechizite scolare "Primul Ghiozdan" pentru elevii inscrisi in clasa pregatitoare in anul scolar 2022 - 2023 la unitatile de invatamant din mediul rural, din judetul Arges. Suma alocata este de 340.000 lei. ... citeste toata stirea