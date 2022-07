Programul turului de campionat din Superliga, editia 2022-2023

Acum cateva zile, LPF a stabilit programul noului sezon competitional la Liga I. Sezonul 2022 - 2023 al primului esalon fotbalistic din Romania, redenumit in "Superliga" dupa numele companiei de betting si gaming Superbet, debuteaza pe 15 iulie.Formatul competitional ramane acelasi din ultimele doua stagiuni, cu 16 echipe si un sezon regular in care se disputa 240 de meciuri in 30 de etape. Judetul nostru va fi reprezentat in Superliga de FC Arges si CS Mioveni. Aceasta editie de campionat va ... citeste toata stirea