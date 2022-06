Prohibitia a trecut, interdictiile raman in Delta

Curiozitati pescarestiProhibitia la pescuit in Romania s-a incheiat pe 8 iunie, insa exista in continuare restrictii la capturarea unor specii de pesti, potrivit ordinului comun de prohibitie din acest an emis de Ministerul Agriculturii si cel al Mediului.In Rezervatia Biosferei Delta Dunarii (RBDD), pescarii sportivi si amatori nu au voie sa retina niciun exemplar din speciile crap, somn, stiuca si salau.De la aceasta prevedere a actului ... citeste toata stirea