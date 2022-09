Proiect finantat cu fonduri europene, incheiat cu succes

Judetul Arges este in acest moment pe primul loc in regiunea Sud - Muntenia la atragerea si implementarea fondurilor structurale Zilele trecute, la Muzeul Golesti, a avut loc conferinta de inchidere a proiectului "Implementarea unor masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor administrative in cadrul Consiliului Judetean Arges", proiect finantat din fonduri europene nerambursabile.Valoarea totala a contractului de finantare a fost de 2.943.139,09 lei."Ma bucur ca in sala sunt ... citeste toata stirea