Proiect pilot in Arges, pentru femeile abuzate!

Au fost consiliate 128 de femei din Arges in cadrul unui proiect pilot din judetul nostru privind femeile abuzate. Este vorba de un proiect european ce vizeaza gradul de implicare si reactia autoritatilor in aceste cazuri de abuz."Judetul Arges este judet pilot intr-un proiect european al carui scop este sa crestem gradul de implicare, de reactie a autoritatilor locale in cazurile femeilor abuzate sau care nu au acces la sanatate.S-a derulat prima etapa, cea de documentare. In trei ... citeste toata stirea