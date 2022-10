Proiecte de peste 3,3 milioane euro

Orasul Mioveni va beneficia de noi trei proiecte, aprobate spre finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta, in valoare de 3.339.800 EURO.Cele trei proiecte se refera la:* Transport public local cu mijloace ecologice in Orasul Mioveni si Comuna Davidesti (achizitia a patru autobuze electrice pentru transport public si infrastructura de incarcare)* Infrastructura pentru transportul verde - ITS la nivelul Orasului Mioveni (Achizitia unui sistem ... citeste toata stirea