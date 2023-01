Proiectul bugetului Consiliului Judetean Arges, in dezbatere publica

Presedintele Consiliului Judetean Arges, Ion Minzina, a anuntat, in cadrul sedintei extraordinare de acum cateva zile, a Consiliului Judetean Arges, desfasurata in sistem on-line, ca proiectul de buget pentru anul 2023 a fost postat spre dezbatere publica pe site-ul institutiei."Cu aceasta ocazie va anunt pe dumneavoastra, consilierii judeteni, si ii informez si pe cetateni si pe toti cei interesati ca pe site-ul Consiliului Judetean Arges a fost pus in dezbatere proiectul de buget pe anul ... citeste toata stirea