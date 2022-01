Proprietarii a mii de apartamente din Pitesti, executati silit pentru neplata facturilor la energie termica, incalzire si apa calda

3.200 de clienti ai Termo Calor Confort, furnizorul de energie termica in municipiul Pitesti, vor fi executati silit pentru ca nu si-au mai platit facturile de cateva zeci de zile. Clientii sunt in procent de peste 90% asociatii de proprietari. Dupa cum au confirmat reprezentantii Primariei Pitesti pentru "Adevarul", valoarea restantelor celor 3.200 de clienti se ridica la peste 4 milioane de lei. In total, societatea Termo Calor Confort are 19.550 clienti, in majoritate covarsitoare fiind ... citeste toata stirea