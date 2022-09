Proxenet condamnat in lipsa!

Cercetat intr-un dosar de trafic de minori si proxenetism, un pitestean a fost trimis in judecata in lipsa. Acesta nu a putut fi audiat, nici de procurori pe durata anchetei, nici de judecatori in timpul procesului, din cauza ca a fugit in strainatate. A fost condamnat la 6 ani cu executare. Sentinta nu este definitiva.In anul 2014, o femeie si un barbat au racolat doua minore, una dintre ele din Scornicesti. Dupa ce si-au finalizat campania de recrutare a celor doua, acestia s-au intors in ... citeste toata stirea