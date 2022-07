Proxenetii dau socoteala la instanta

Patru indivizi care si-au determinat partenerele de viata sa se prostitueze au fost trimisi in judecata la mai putin de o luna de la data la care au ajuns in arest. Oamenii legii au finalizat cercetarile si dosarul a ajuns pe rolul instantei. Daca vor fi gasiti vinovati, acestia risca pedepse de la 3 la 10 ani.Dosarul a fost instrumentat de politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti. Reamintim ca in ziua perchezitiilor ... citeste toata stirea