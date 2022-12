Publicatie de vanzare imobiliara

Subsemnatul, Moromete Constantin-Cosmin executor judecatoresc in cadrul BEJ Moromete Constantin Cosmin cu sediul in circumscriptia Judecatoriei Pitesti si competenta in circumscriptia Curtii de Apel Pitesti, in conformitate cu dispozitiile art. 839 NCPC, aduc la cunostinta generala ca :In in dosarul nr.14/2020 la data de 29.12.2022, ora 10:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecatoresc Moromete Constantin Cosmin din Municipiul Pitesti, B-dul Nicolae Balcescu nr. 66-78, bl. BR3, ... citeste toata stirea