Un accident rutier a avut loc in localitatea Valea Mare Pravat, in care, un autoturism a intrat intr-un cap de pod. Dupa impact, masina s-a rasturnat.A intervenit pompierii de la Detasamentul Campulung cu o autospeciala de interventie si o ambulanta SMURD de prim ajutor calificat.In urma accidentului a rezultat o victima de sex masculin, in varsta de aproximativ 66 de ani, care a suferit un traumatism cranio-cerebral. Aceasta a fost preluata de catre paramedicii SMURD care in urma ... citeste toata stirea