La cateva saptamani dupa despartirea de fundasul argentinian Facundo Rizzi, FC Arges a renuntat astazi la inca un jucator."Clubul nostru si fotbalistul Alexandru Rauta au ajuns astazi la un acord pentru rezilierea contractului pe cale amiabila. Mijlocasul in varsta de 31 de ani a jucat 8 meciuri in toate competitiile pentru FC Arges. Mult succes in cariera!" a transmis FC Arges.