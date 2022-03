Raynere Thornton, in echipa etapei a 23-a din Liga Nationala!

Baschetbalistul pitestean, in topul celor mai buni jucatoriEtapa cu numarul 23 a Ligii Nationale de Baschet Masculin a fost prima dupa mult timp in care nu a fost nevoie de reprogramarea vreunei dispute. Asa cum ne-a obisnuit, baschet.ro, cel mai important site de profil din baschetul romanesc, a stabilit si echipa ideala a acestei runde.Printre cei mai buni jucatori nominalizati in aceasta runda se afla si un baschetbalist de la FC Arges Basketball. Este vorba de americanul Raynere ... citeste toata stirea