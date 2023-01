Raynov si-a reziliat contractul cu FC Arges

Clubul din Trivale a anuntat oficial a doua despartire din aceasta iarna. M.D.FC Arges si fotbalistul Martin Raynov au ajuns la o intelegere pe cale amiabila pentru incetarea colaborarii. Mijlocasul bulgar a imbracat tricoul alb-violet in 46 de partide si a inscris 2 goluri, in toate competitiile.Martin Raynov le-a multumit fanilor si colegilor pentru perioada petrecuta la Pitesti: "Am petrecut o perioada foarte frumoasa la FC Arges, cu multe satisfactii pe plan profesional. Vreau sa ... citeste toata stirea