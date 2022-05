Reabilitare finalizata pe strada Bucovina

O lucrare in valoare de peste 1,5 milioane lei a fost finalizata pe strada Bucovina din Pitesti. A fost reconstruit un canal de scurgere a apelor pluviale, in zona fiind amenajate si locuri de parcare. Lucrarea a fost efectuata de SC Hidro Constructia.Primaria Municipiului Pitesti a anuntat ca miercuri, au fost finalizate lucrarile pentru obiectivul de investitii "Reabilitare canal deschis situat in dreptul strazilor Dimitrie Boteanu si Bucovina ( etapa a-III-a)". Este vorba de un canal din ... citeste toata stirea