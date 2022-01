Reabilitarea Garii Regale Curtea de Arges, o poveste birocratica fara sfarsit

Lasata in paragina de peste trei decenii, Gara Regala din Curtea de Arges mai are de asteptat cel putin pana in toamna acestui an pentru inceperea lucrarilor de reabilitare, chiar daca, dupa funeraliile Regelui Mihai, din decembrie 2017, autoritatile promiteau ca lucrurile se vor misca foarte repede. Ridicata la solicitarea Regelui Carol I, care fusese atras de farmecul orasului, Gara Regala din Curtea de Arges a fost lasata in paragina de peste 31 de ani. Oficialii CFR recunosc ca din 1990 ... citeste toata stirea