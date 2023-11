Primaria Municipiului Pitesti, prin Salubritate 2000 S.A., organizeaza, in luna decembrie, a patra campanie de colectare gratuita a deseurilor voluminoase si DEEE, de anul acesta, pentru locuitorii municipiului Pitesti.Campania se deruleaza incepand de joi, 14 decembrie, ora 12:00, pana vineri, 15 decembrie, ora 13:00.Pitestenii pot depozita deseurile voluminoase, precum si deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) in containerele special puse la dispozitie in urmatoarele ... citeste toata stirea