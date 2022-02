"Recensamantul" vehiculelor abandonate, la Mioveni

Conform planului de actiune, in scopul deblocarii unor locuri de parcare, politistii locali din Mioveni au demarat activitatea de identificare a proprietarilor care si-au abandonat autovehiculele pe domeniul public sau privat al orasului.Astfel, in perioada 21 februarie - 07 martie, Politia Locala Mioveni va identifica si soma proprietarii, ca in cel mai scurt termen, sa-si ridice autoturismele din locurile in care le-au abandonat. Totodata, in cazul in care cetatenii identifica astfel de ... citeste toata stirea