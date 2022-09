Recenzorii vor fi platiti!

Guvernul a adoptat hotararea privind alocarea sumelor necesare pentru plata recenzorilor care au facut recensamantul populatiei din perioada martie-iulie, in acest an. Acestia nu au fost platiti pana acum din cauza ca a fost necesara rectificarea bugetului. Prefectul judetului, Radu Perianu anunta ca in Arges au sosit banii."In judetul Arges au ajuns 5527 mii lei. Cei mai multi recenzori au fost in Pitesti. Primaria Municipiului Pitesti va primi, pentru plata lor, 954 mii lei. Este cea mai ... citeste toata stirea