Recidivist arestat pentru furt

Miercuri, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Campulung, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de furt, si au identificat si retinut un barbat de 38 de ani, din Campulung.Din cercetari s-a stabilit ca, in seara zilei de 24 iunie 2022, in jurul orei 18:30, dupa ce persoana vatamata ar fi achitat la un magazin cumparaturile fara a ascunde ca avea asupra sa o suma mare de ... citeste toata stirea