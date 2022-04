Recital cameral cu Adriana Toacsen si Natalia Pancec

Vineri, Filarmonica Pitesti va organiza de la ora 19, un recital cameral. Pianista Adriana Toacsen si violonista Natalia Pancec va vor delecta in Sala Simfonia cu un program in cadrul caruia vor interpreta lucrari apartinand lui L. van Beethoven - Sonatele 4 si 5 si J. Corigliano - Fantasia on a Ostinato pentru pian.Cadru didactic la Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti, pianista Adriana Toacsen a sustinut concerte simfonice, recitaluri camerale si recitaluri solo, fiind laureata a ... citeste toata stirea