Recorduri nationale, la 15 ani, pentru CSM Pitesti

Dupa ce in prima zi a Campionatelor Nationale de Inot Seniori,Tineret si Juniori, CSM Pitesti a obtinut trei medalii in celelalte zile de concurs, sportivii pitesteni au avut si alte rezultate foarte bune.Astfel, in ziua a doua Delia Safcencu a luat medalii de argint la Seniori si Tineret in proba 200 m spate feminin.Apoi, in ziua a treia Proca Andrei Theodor in proba 1500 m liber a obtinut medalie de argint la Categoria Juniori el fiind primul an de juniori si avandu-l antrenor pe Viorel ... citeste toata stirea