Reducerea dependentei de importuri e strategia castigatoare!

Romania are capacitatea sa devina independenta energetic, iar recent adoptata Lege off-shore pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra e un pas concret in aceasta directie, spune senatorul PSD de Arges intr-o declaratie de presa. Acesta a adaugat ca tara noastra are resursele necesare pentru a garanta siguranta alimentara a populatiei. La final, parlamentarul a mai spus ca Romania trebuie sa-si sustina domeniile de importanta strategica nationala.Senatorul PSD de Arges, Ovidiu Puiu a ... citeste toata stirea