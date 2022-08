Reforma educatiei scoate sistemul din letargie!

In calitate de membru al Comisiei pentru Invatamant din Senatul Romaniei, am constatat cu surprindere ca numarul de modificari la Legea Educatiei Nationale (LEN) nr. 1/ 2011 creste cu viteza luminii. Doar in 2022, pana in luna iulie, contabilizam 10 modificari legate in special de invatamantul preuniversitar (i.e. educatia anteprescolara, Programul "Scoala dupa scoala", curriculum, conducerea sistemului si a unitatilor de invatamant etc.). Sunt circa 110 modificari la LEN aduse de-a lungul ... citeste toata stirea