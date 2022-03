Refugiati cazati in caminele UPIT

In cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges, care a avut loc miercuri s-a stabilit ca in caminele Universitatii Pitesti sa fie cazati refugiati din Ucraina. Sunt puse la dispozitie 250 de locuri.In cadrul CJSU Arges, tema discutiei fiind legata de locul unde vor fi cazati ucrainenii care vor ajunge in Arges.In urma sedintei s-a stabilit ca refugiatii din Ucraina care vor ajunge in Arges vor fi cazati la caminul Universitatii din Pitesti, de pe Gheorghe Doja, ... citeste toata stirea