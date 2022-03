Regele romilor acuzat de inselaciune

A fost finalizata ancheta ce-l viza pe Danut Stanescu, Regele international al romilor crestini de pretutindeni, fiul si fratele acestuia. Vor fi trimisi in judecata sub acuzatia de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura private si uz de fals dupa ce ar fi recrutat 59 de persoane pe numele carora au incheiat contracte individuale de munca in mod fictiv, pentru a obtine subventii de la stat, in timpul pandemiei.Dosarul a fost instrumentat de politisti din cadrul Serviciului de ... citeste toata stirea