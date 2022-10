FC Arges a inceput cu un semiesec parcursul din aceasta editie a Cupei Romaniei. Echipa din Trivale nu a reusit decat o remiza alba, in deplasarea de joi, de la Baia Mare, cu Minaur, din prima etapa a grupei D a Cupei Romaniei. Desi au avut in fata o echipa de liga a doua, alb-violetii au evoluat foarte slab, ramanand datori in special pe ... citeste toata stirea