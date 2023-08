FC Arges si CS Mioveni au terminat la egalitate, 0-0, luni seara, in runda cu numarul 2 din liga secunda. Derby-ul judetean, disputat pe stadionul Orasenesc din Mioveni, a fost unul fara goluri, insa cu ocazii mari de ambele parti, cu un plus in dreptul gazdelor si la impresia artistica.Alb-violetii si-au trecut in cont doua bare, una in prima repriza prin bulgarul Angelov, iar cealalta in partea secunda prin Bertrand. Mioveniul a avut si ea sansa de a puncta, insa portarul Straton a scos din ... citeste toata stirea