FC Arges nu se regaseste in acest start de sezon de liga a doua. Pitestenii au obtinut doar un punct din deplasarea de duminica, cu CS Arsenal Tunari(1-1), nou-promovata in esalonul secund. Ilfovenii au deschis scorul prin Stoian(min.86), iar argesenii au restabilit egalitatea prin Angelov(min.90+7). In urma acestei remize, alb-violetii ocupa locul 10, cu 3 puncte, adunate in trei etape.