Remiza cu goluri in Cupa Romaniei

FC Arges pastreaza sanse de calificare in sferturile Cupei Romaniei dupa ce a terminat la egalitate, 1-1, in confruntarea de miercuri, de la Ploiesti, cu Chindia Targoviste, din etapa a doua a grupei D.Cu multi dintre jucatorii care au evoluat mai putin in meciurile din campionat in primul 11-ce, FC Arges a facut un joc destul de bun, insa greselile din defensiva si ghinionul au facut ca alb-violetii sa nu obtina cele trei puncte puse in joc. Pitestenii au deschis scorul dupa 15 minute prin ... citeste toata stirea