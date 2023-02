Remiza fara goluri cu liderul campionatului

FC Arges a reusit sa obtina un punct dupa ce a remizat, 0-0, cu Farul Constanta, liderul campionatului, in confruntarea de duminica seara, de pe propriul teren, din runda cu numarul 25 din Superliga Superbet. Disputa din Trivale a fost una destul de echilibrata, dar saraca in ocazii de gol. Ambele echipe au fost preocupate in primul rand sa nu primeasca gol, pe faza ofensiva randamentul fiind destul de slab. In urma acestei remize albe, Argesul ocupa locul 12, cu 26 de puncte. M.D. Foto: Prima ... citeste toata stirea